Ljubljana, 15. maja - Izjava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) in fototermin v okviru predstavitve enote za gašenje iz zraka, kjer bodo predstavili delovanje enote s tujimi piloti in slovensko podporo pri izvajanju operacij, bo danes 12. uri pred stavbo na Vojkovi 61, so sporočili z URSZR.