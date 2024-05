V marini v Medulinu izbruhnil požar

Medulin, 15. maja - Požar, ki je ponoči izbruhnil v marini v Medulinu na jugu hrvaške Istre, so gasilci uspeli obvladati in je pod nadzorom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V požaru ni bil nihče poškodovan, zgorelo pa je 22 plovil, so sporočili puljski gasilci in istrska policija. Vzrok požara še ni znan.