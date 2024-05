V nasilju na protestih v Novi Kaledoniji smrtna žrtev

Noumea, 15. maja - V protestih, ki so zajeli Novo Kaledonijo, je bil ubit en človek, je v torek zvečer sporočil visoki komisar tega francoskega čezmorskega ozemlja. Varnostne sile so ponoči aretirale približno 140 protestnikov, ki nasprotujejo spremembam ustave o volilni pravici na ozemlju. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obsodil nasilje in pozval k miru.