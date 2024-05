New York Knicks in Denver Nuggets do vodstva 3:2

New York/Denver, 15. maja - Košarkarji New York Knicks so v drugem krogu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NBA doma premagali Indiano Pacers s 121:91 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Enako je uspelo Denver Nuggets, ki so na domačem parketu s 112:97 premagali Minnesoto Timberwolves in so le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala na zahodu.