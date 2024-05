Mokra Zofka ne bo razočarala

Ljubljana, 15. maja - Glede na vremensko stanje mokra ali polulana Zofka, ki danes praznuje svoj god, letos ne bo razočarala. Vreme je namreč spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Po napovedi vremenoslovcev se bodo proti večeru in v noči na četrtek predvsem na zahodu države pojavljale tudi nevihte. Temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.