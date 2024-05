Dvojna francoska zmaga v 10. etapi, Pogačar ohranil skupno vodstvo

Neapelj, 14. maja - Francoz Valentin Paret-Peintre je zmagovalec 10. etape dirke po Italiji od Pompejev do gore Bocca della Selva v Kampaniji. Drugi je bil njegov rojak Romain Bardet, pred slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom, ki je po samostojnem pobegu vodil vse do 3 km pred ciljem. Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino in ostaja na vrhu skupne razvrstitve.