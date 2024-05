Spomladanska gospodarska napoved Bruslja v znamenju obetavnega začetka leta

Bruselj, 15. maja - Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v EU in evrskem območju, pa tudi posameznih članicah. Februarja je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda (BDP) EU znižala na 0,9 odstotka, za evrsko območje pa na 0,8 odstotka. Prvi podatki za prvo četrtletje so medtem obetavnejši.