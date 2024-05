Večer: Na sojenju za napad na lokal mariborskega župana zaslišali več prič

Slovenj Gradec, 14. maja - V zvezi z napadom na lokal v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča marca 2019 so danes na slovenjgraškem sodišču zaslišali več prič. Po poročanju spletnega Večera je Arsenovič ocenil, da je šlo za politično dejanje in da ena oseba zdaj tu manjka, in sicer Franc Kangler. Povedal je, da je napad njegovi družini prinesel težke trenutke.