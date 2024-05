V sklopu 23. dobrodelne akcije podarili več kot 2000 knjig

Ljubljana, 14. maja - Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan Olip sta danes v Mestnem muzeju Ljubljana sedmim neprofitnim, dobrodelnim in izobraževalnim ustanovam v Sloveniji ter italijanskemu združenju Don Mario Cernet podarila knjige v vrednosti 50.000 evrov, so sporočili iz celovške založbe.