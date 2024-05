Cene na ravni proizvajalcev v ZDA aprila višje

Washington, 14. maja - Cene na ravni proizvajalcev so se v ZDA aprila na mesečni ravni opazno povišale, potem ko so marca nekoliko padle, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za delo. Indeks cen na ravni proizvajalcev je narasel za 0,5 odstotka, potem ko je marca nazadoval za 0,1 odstotka.