Vreme: Zvečer se bo zjasnilo

Ljubljana, 14. maja - Zvečer in ponoči se bo v večjem delu države prehodno zjasnilo, proti jutru pa se bo znova pooblačilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo dopoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo večinoma oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Proti večeru in v noči na četrtek se bodo pojavljale tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. V noči na petek se bo dež okrepil, tudi nevihte bodo pogostejše. V petek dopoldne bo še spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, popoldne se bo od juga jasnilo, predvsem v zahodni Sloveniji so še možne posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo še pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je ciklon z vremensko fronto, ki se bliža Alpam. V višinah k nam priteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, v krajih vzhodno od nas pa delno jasno. V Alpah ter v krajih južno od nas so možne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo v krajih zahodno od nas sprva oblačno z občasnimi padavinami, drugod pa delno jasno. Čez dan se bo oblačnost povečala v vseh sosednjih pokrajinah. Popoldne bodo predvsem v Alpah ter v notranjosti Hrvaške nastale posamezne krajevne plohe.