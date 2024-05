Giro ne bo obiskal prelaza Stelvio

Rim, 14. maja - Vodstvo kolesarske dirke po Italiji je danes sporočilo, da so morali zaradi vremenskih razmer spremeniti traso 16. etape, ki bo na vrsti 21. maja. Kolesarji se ne bodo povzpeli na prelaz Stelvio, ki je bil načrtovan kot najvišja točka letošnjega Gira. Vzrok so nedavne obilne snežne padavine in nevarnost plazov.