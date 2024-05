Na finančni konferenci v Portorožu o aktualnih izzivih finančnikov

Portorož, 14. maja - Finančna konferenca v organizaciji Časnika Finance in Ljubljanske borze, ki se je danes začela v Portorožu, v ospredje postavlja izzive finančnikov in priložnosti, ki nas čakajo letos in v prihodnje. Med drugim je o izzivih pri upravljanju kapitalskih naložb države govoril predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žiga Debeljak.