ZDA v zvišanje carin na kitajske izdelke, pri električnih avtomobilih za štirikrat

Washington, 14. maja - ZDA so danes napovedale zvišanje carin na uvoz kitajskih izdelkov v skupni vrednosti 18 milijard dolarjev. Ukrep je osredotočen na strateške sektorje, kot so električna vozila, baterije, jeklo in kritične surovine. Uvozne dajatve za električne avtomobile bodo višje za štirikrat, za polprevodnike pa se bodo podvojile.