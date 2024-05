Svet EU za izobraževanje, kulturo, mladino in šport o etični regulaciji vplivnežev in umetni inteligenci

Bruselj/Antwerpen, 14. maja - Ministri držav članic EU, pristojni za kulturo in avdiovizualne vsebine, so se danes na zasedanju v Bruslju zavzeli za etično regulacijo vplivnežev kot ustvarjalcev spletnih vsebin ter podprli opolnomočenje kulturnih in kreativnih sektorjev. Govorili so tudi o umetni inteligenci. Zasedanja se je udeležila ministrica za kulturo Asta Vrečko.