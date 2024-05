V Lenartu stekla gradnja prizidka ob osnovni šoli

Lenart, 14. maja - V Lenartu so danes slovesno obeležili začetek gradnje 7,5 milijona evrov vrednega prizidka k tamkajšnji osnovni šoli. Ob šoli so zasadili hrast in odkrili ploščo, ki jo bodo vgradili v prizidek. Ta bo končan predvidoma julija 2025, tako da bi lahko 1. septembra prihodnje leto v njem stekel pouk.