Mariborčani z Acunom Ilicalijem podpisali pismo o nameri

Maribor, 14. maja - Bodstvo nogometnega kluba Maribor je s turškim poslovnežem Acunom Ilicalijem pismo o nameri, s katerim so opredelili vzajemni interes za skupno sodelovanje. Začela pa se je naslednja faza z usklajevanjem skupne strategije delovanja in s konkretizacijo zadev, so zapisali Mariborčani na svoji spletni strani.