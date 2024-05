V Kamniku po poti piva in umetnosti

Kamnik, 14. maja - Kamniški zavod za turizem in šport bo popoldne za predstavnike medijev premierno predstavil nov turistični produkt v Kamniku Pot piva in umetnosti. Gre za butični petzvezdični produkt Pot piva in svobode, ki temelji na bogati ponudbi sodobne kulinarike tega mesta, so sporočili iz zavoda.