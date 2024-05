V Galeriji Krško drevi odprtje razstave slikarke Tine Dobrajc

Krško, 14. maja - V Galeriji Krško bodo drevi odprli razstavo How Soon is Now?/Kako kmalu je zdaj? slikarke Tine Dobrajc. Predstavljena bodo avtoričina novejša slikarska dela, v katerih se osredotoča na človekovo dojemanje in odnos do narave ter tematizira občutke, ki jih v posamezniku sprožajo spremembe v okolju.