Newyorške borze končale neenotno

New York, 13. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili neenotno. Zaradi manjšega števila gospodarskih poročil se je nadaljeval miren ton prejšnjega tedna, ko so se delnice povečale zaradi upanja, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve kmalu znižala medletne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.