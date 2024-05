Vreme: Občasno deževno

Ljubljana, 13. maja - Zvečer in ponoči bo ponekod še občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je ciklon z vremensko fronto. V višinah k nam priteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V torek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v Alpah ter v krajih južno od nas. Popoldne in zvečer se bo od vzhoda jasnilo.