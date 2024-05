Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 13. maja - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi pridobil 0,12 odstotka in se ustavil pri 1465,37 točke. Najbolj, za 3,70 odstotka, so se v prvi kotaciji podražile delnice Telekoma Slovenije, vlagateljem pa so bile najbolj zanimive delnice NLB. Skupaj so opravili za 2,79 milijona evrov poslov, od tega z delnicami banke 1,73 milijona evrov.