Mitja Šivic v hokejski Olimpiji prevzema strokovno vodenje mladih selekcij

Ljubljana, 13. maja - Vlogo strokovnega vodje mladih selekcij slovenskega hokejskega kluba Olimpija Ljubljana bo prevzel Mitja Šivic, je v izjavi za javnost zapisal klub. Šivic, ki je bil prvi trener Olimpije v ligi ICE, trenutno pa deluje tudi kot glavni trener slovenske reprezentance do 20 let in pomočnik selektorja članske reprezentance, bo z delom začel takoj.