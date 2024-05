Thermana Laško končala drugo fazo prenove prostorov fizioterapije

Laško, 13. maja - V Thermani Laško so končali drugo fazo prenove prostorov za fizioterapijo, za kar so odšteli okoli 1,5 milijona evrov. Prenovljeni prostori po besedah predsednice uprave Mojce Leskovar omogočajo kakovostnejšo obravnavo in individualiziran pristop, posebno pozornost pa so namenili dostopnosti gibalno oviranim osebam, čemur sledijo že desetletja.