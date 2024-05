V letu 2022 v industrijskem sektorju EU glavni vir energije fosilna goriva

Luxembourg, 13. maja - V industrijskem sektorju EU so v letu 2022 fosilna goriva predstavljala 50,5-odstotni delež v celotni porabljeni energiji, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Med glavnimi viri energije sta bila elektrika in zemeljski plin. Med največjimi porabniki energije pa je prvo mesto zasedla kemična in petrokemična industrija.