Ljubljana, 13. maja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi danes nimajo enotne smeri. Indeks je ob rasti delnic Save Re in Triglava ter padcu delnic NLB in Petrola do 11.30 izgubil 0,14 odstotka. Najprometnejše so delnice NLB, s katerimi je bilo doslej več kot 600.000 evrov poslov.