Ministrstvo po dveh letih zapira razpis za sanacijo in obnovo gozda

Ljubljana, 13. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 15. maja zaprlo 6. javni razpis za sanacijo gozdov iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Na razpisu, ki so ga objavili v marca 2022 in je bil namenjen odpravi škode zaradi žledoloma leta 2014, namnožitve podlubnikov ter vetrolomov v letih 2017 in 2018, je bil na voljo poldrugi milijon evrov.