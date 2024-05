Slovenija naj bi do leta 2030 postala eno najbolj privlačnih okolij za startup podjetja

Maribor, 14. maja - Na startup in tehnološki konferenci Podim, ki se je danes začela v Mariboru, so predstavili izhodišča za slovensko startup strategijo. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža želi Slovenija do leta 2030 doseči preboj med najbolj privlačna okolja za startup podjetja.