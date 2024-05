Obetajo se spremembe v smučarskih skokih od senzorjev do novega vrednotenja telemarka

Portorož, 13. maja - Finale sezone v Planici je za smučarske skakalce pomenil konec tekmovalne sezone, ne pa tudi konca dela, saj so takoj po finalu začeli z analizo pretekle zime in z načrtovanjem prihajajočih tekmovanj. Ta bodo doživela kar nekaj novosti. Portoroški sklepi prinašajo spremembe v dresih, ki bodo opremljeni s senzorji, in novosti v točkovanju skokov.