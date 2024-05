Stanovalci Doma starejših Ajdovščina se selijo v nove prostore

Ajdovščina, 13. maja - V Domu starejših Ajdovščina so danes začeli selitev stanovalcev v nove prostore, na katere so čakali več let. Novi dom Kresnice so zgradili tik ob obstoječi stavbi, ima pa 36 dvoposteljnih in 72 enoposteljnih sob, še pet sob pa bo namenjenih za začasno namestitev oziroma izolacijo. Cene oskrbe bodo nekoliko višje.