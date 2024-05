Snežne razmere v visokogorju

Zaradi oblačnosti trenutno vpliva sonca ni, lahko pa se predvsem ob obremenitvi sproži kakšen plaz mokrega snega ali se podre opast. Snežna odeja je večinoma stabilna. Situacija je značilna pomladanska, ko je sneg le še v visokogorju, na južnih pobočjih je kopno znatno višje kot v senčnih legah. Nad okoli 2300 metri je snega še kar precej. Sneg, ki je zapadel najkasneje, se je povsem sesedel in v dobršni meri tudi stalil, stara snežna odeja je preobražena in dokaj stabilna. Nekaj je še opasti.

Danes bo prevladovalo oblačno in tudi megleno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo večinoma nad 2300 metri nadmorske višine. Pihal bo šibak južni do jugozahodni veter. V torek bo sprva oblačno in megleno, tu in tam bodo posamezne plohe ali rahle krajevne padavine, količina ne bo velika. Meja sneženja bo podobno visoko kot danes. Popoldne se bo od vzhoda delno razjasnilo. Pihal bo šibak jugovzhodnik.

V sredo bo v vzhodnem delu gora sprva še nekaj sonca, a se bo čez dan pooblačilo. Drugod bo že dopoldne oblačno in, zlasti na zahodu, tudi že megleno. Od zahoda se bodo širile padavine, ne bo jih veliko. Meja sneženja bo malenkost višje kot v torek. Pihal bo šibak veter južnih smeri. Do konca tedna se vreme še ne bo ustalilo. Predvsem v soboto zna biti večinoma suho, v nedeljo bodo krajevne padavine spet nekoliko verjetnejše.

Snežna odeja bo v naslednjih dneh ostala večinoma stabilna. Ker, razen v sredo dopoldne, v večjem delu naših gora ne bo sončnega vremena, se stanje čez dan ne bo kaj dosti spreminjalo. Le po najvišjih vrhovih se bo nabralo nekaj novega snega. S strmih pobočij se bo še lahko sprožil kakšen plaz mokrega snega. Snežna odeja je le še v visokogorju, sneg se bo počasi talil, a po najvišjih vrhovih bo občasno še snežilo, saj ne kaže, da bi v naslednjih 10 do 14 dneh k nam prišla občutno toplejša zračna masa.