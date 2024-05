Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 13. maja - Danes se bo dopoldne povsod pooblačilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo ponekod še občasno deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Od vzhoda se bo popoldne delno razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je ciklon z vremensko fronto. V višinah k nam priteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu deloma jasno, drugod pa povečini oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V torek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v Alpah ter v krajih južno od nas. Popoldne in zvečer se bo od vzhoda jasnilo.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem, v torek pa se bo vremenska obremenitev povečala.