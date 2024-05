Uradno zaključena posodobitev železniške proge med Mariborom in Šentiljem

Maribor, 13. maja - Pri novozgrajenem predoru Pekel so danes uradno predali namenu posodobljeno železniško progo med Mariborom in Šentiljem. Projekt, ki je poleg nadgradnje 18 kilometrov obstoječega tira in izgradnje slabih štirih kilometrov nove proge vključeval še vrsto drugih posegov, je po vložku največji slovenski kohezijski projekt v pretekli perspektivi EU.