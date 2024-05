Švedi, Švicarji in Kanadčani na SP s po dvema zmagama

Praga, 12. maja - Hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem danes dokončali tekme 2. kroga. Na vrhu lestvic obeh predtekmovalnih skupin sta s polnim izkupičkom Kanada in Švedska, šest točk imajo tudi Švicarji. Najvišjo zmago so dosegli Finci, ki so z 8:0 premagali Britance. Švedska je s 5:1 premagala Poljsko, Kanada pa z enakim izidom Dansko.