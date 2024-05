Torino, 12. maja - Nogometaši Juventusa so v 36. krogu italijanskega prvenstva doma proti zadnjeuvrščeni Salernitani zgolj remizirali 1:1 in tako izgubili tretje mesto na prvenstveni lestvici, kjer so zdaj četrti. Atalanta je v boju za peto mesto z 2:1 ugnala Romo.