Arsenal bo do zadnjega kroga v igri za prvaka

London, 12. maja - Nogometaši Arsenala vsaj do torka, ko bo Manchester City odigral zaostalo tekmo s Tottenhamom, ostajajo vodilna ekipa angleškega prvenstva. Danes so preživeli gostovanje v Manchestru, domači United so premagali z 1:0 in s tekmo več obdržali dve točki prednosti pred Cityjem.