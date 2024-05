Dončić: Zmagali smo, to je vse, kar šteje

Dallas, 12. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so v tretji tekmi konferenčnega polfinala lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 105:101 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. "Zmagali smo, to je vse, kar šteje," je po tekmi v izjavi za ameriške medije povedal slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je zbral 22 točk, 15 skokov in pet asistenc.