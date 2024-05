Za Slovenci v Szegedu še en uspešen dan

Szeged, 11. maja - Drugi dan tekme tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Szegedu so v finalih A veslali trije slovenski čolni. Špela Ponomarenko Janić je bila na 200 metrov peta, Mia Medved in Rok Šmit sta med mešanimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov zasedla šesto mesto, Medved in Anja Osterman pa sta bili med ženskimi dvojci na 500 metrov sedmi.