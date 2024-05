Drugoligaška Granada s špalirjem pozdravila nove prvake

Granada, 11. maja - Nogometaši Real Madrida so v Granadi doživeli takoimenoivani "el pasillo" oziroma špalir, s katerim tradicionalno nasprotne ekipe nagradijo nove prvake. Gostoljubja jim gostje niso vrnili; premagali so jih s 4:0 in jim tri kroge pred koncem prvenstva vzeli vse možnosti za obstanek med elito.