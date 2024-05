Zadar, 11. maja - Slovenska karateistka Zala Marija Žibret je na evropskem prvenstvu v karateju osvojila bronasto kolajno v odprti ženski kategoriji nad 68 kg. Pot do kolajne je bila težka, saj je izgubila prvo borbo z Angležinjo Rochelle Walter (0:2) in do odličja prišla preko repasaža.