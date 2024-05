Hamas objavil nov posnetek zajetega talca

Gaza, 11. maja - Oboroženo krilo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam, je danes objavilo video posnetek enega od izraelskih talcev, ki so ga ugrabili med napadom na Izrael 7. oktobra lani in odpeljali v Gazo. V 11-sekundnem posnetku s podnapisi v arabščini in hebrejščini moški pravi, da se čas izraelski vladi izteka.