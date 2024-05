S tekom trojk zaokrožili 66. pohod ob obletnici osvoboditve Ljubljane

Ljubljana, 11. maja - Ljubljana je bila med 9. in današnjim 11. majem obdana s tekači in pohodniki na 66. prireditvi Pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi v spomin na osvoboditev Ljubljane in je v treh dnevih v gibanje po navedbah organizatorjev privabila 37.002 udeleženca.