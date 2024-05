V Pivki razstavlja slikarka Suzana Brborović

Pivka, 11. maja - V Hiši kulture v Pivki so v petek zvečer odprli razstavo slikarke Suzane Brborović z naslovom Kolektivna iluzija, na kateri umetnica predstavlja platna iz zadnjih par let, nekaj del pa je nastalo prav za to priložnost. Gre za zadnjo samostojno razstavo v tej sezoni, na ogled bo do konca maja, junija pa bo galerija pripravila grafično delavnico.