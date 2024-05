Vancouver, 11. maja - Hokejisti Vancouver Canucks so v polfinalu zahodnega dela končnice severnoameriške lige NHL doma izgubili, Edmonton Oilers je po podaljšku zmagal s 4:3 in izenačil v zmagaj na 1:1. Na vzhodnem deli so igralci Floride Panthers v Bostonu s 6:2 premagali Bruins in povedli z 2:1.