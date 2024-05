Denver in Indiana na tretjih tekmah znižala zaostanek

Minneapolis, 11. maja - Košarkarji Denver Nuggets so v polfinalu zahodnega dela končnice severnoameriške lige NBA v Minneapolisu s 117:90 ugnali Minnesoto Timberwolves, s tem so branilci naslova prvaka znižali izid v zmagah na 1:2. Slednje je v polfinalu vzhodnega dela uspelo tudi ekipi Indiana Pacers, ki je doma New York Knicks premagala s 111:106.