Berlin, 10. maja - Nogometaši Stuttgarta so v prvi tekmi predzadnjega, 33. kroga nemške lige premagali Augsburg z 1:0 in začasno skočili na drugo mesto pred Bayern. Vodilni v nemški ligi in novi prvak Bayer Leverksuen bo svojo tekmo tega kroga igral v nedeljo, ko se bo meril z Bochumom.