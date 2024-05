Objavljen razpis za sofinanciranje športnih objektov v višini 32,4 milijona evrov

Ljubljana, 10. maja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Rok za prijavo je 31. maj.