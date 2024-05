Evropske borze z rastjo; evro in nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 10. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah so se danes okrepili. Optimizem vlagateljev še naprej pogajanj upanje v nižanje obrestnih mer s strani centralnih bank in tudi visoki dobički nekaterih podjetij v prvem četrteltju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in evro sta se pocenila.