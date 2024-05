V požaru v bližini Novega mesta za okoli 40.000 evrov škode

Novo mesto, 10. maja - V četrtkovem požaru gospodarskega objekta na območju Velikega Slatnika v bližini Novega mesta je nastalo za okoli 40.000 evrov škode. Ogenj je zajel lesen gospodarski objekt, pod katerim so bili kmetijski traktor in kmetijska mehanizacija, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.