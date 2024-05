Alkoholiziran voznik grozil in poškodoval notranjost intervencijskega vozila

Novo mesto, 10. maja - Policisti so blizu Novega mesta pridržali 48-letnega voznika, ki je ogrožal drugega voznika in udarjal po njegovem vozilu. Zaradi neupoštevanja ukazov policistov so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ta pa je s kršitvami nadaljeval in poškodoval notranjost intervencijskega vozila, med postopkom je tudi grozil, so sporočili s PU Novo mesto.